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На кону следующего боя Ломаченко будут стоять четыре чемпионских пояса

20 июля, 16:06

Впервые в карьере Ломаченко имеет шанс стать обладателем сразу четырех чемпионских поясов

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко. Фото: телеканал "Украина"

Состоялся официальный анонс боя между чемпионом мира по версиям WBO и WBA в легком весе украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом, сообщает World Boxing News. Их поединок пройдет 31 августа на лондонской арене O2. Кроме титулов Ломаченко, на кону будет стоять вакантный пояс чемпиона мира по версии WBC и пояс журнала The Ring.

Готовясь к поединку с Кэмпбеллом, Ломаченко объяснил, почему рискнет всем, что у него есть, выставив на кон оба своих пояса. "Если ты являешься чемпионом и ты действительно считаешь себя лучшим, то чего тебе бояться и зачем держать пояс по одной версии, а выставлять по другой? Ты – чемпион по двум версиям, так, пожалуйста, доказывай, что так и есть на самом деле", – заявил украинец.

Как сообщалось ранее, нокаут от Ломаченко в бою с британцем стал самым быстрым в профи-карьере украинца.  Кролла же впервые в жизни не смог встать до окончания отсчета рефери.

Ранее мы писали, что семейка "убийц" напророчила Ломаченко поражение нокаутом в бою, которого нет. Теофимо Лопес анонсирует поединок с украинским Хайтеком в следующем году с четырьмя поясами на кону. Отец и тренер Теофимо Лопеса – Теофимо Лопес-старший – ко всему, сказанному его сыном, добавил: "Ломаченко ужасен, но Теофимо нокаутирует его за три раунда".

Необычная тренировка Василия Ломаченко в Таиланде:


Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

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Тег бокс, wba, Василий Ломаченко, WBO, WBC, The Ring, Люк Кэмпбелл

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СЭ

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