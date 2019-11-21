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"На прошлой неделе дважды делали машину": Ломаченко – о любви к дрифту, пирожным и какие смотрит сериалы

21 ноября, 12:26

В свободное время чемпион в легком весе занимается охотой и рыбалкой, а сериалы смотрит только с детьми

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Instagram.com

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Обладатель трех чемпионских поясов в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко, который сейчас отдыхает после своего последнего боя против британца Кэмпбелла, рассказал, чем занимается, вне бокса. Напомним, недавно Лому покорился еще один рекорд профессионального бокса.

"Свободное время занимаюсь охотой и рыбалкой, – рассказал Василий в интервью LOMA Official TV. – Сейчас очень сильно увлекся дрифтом. Как только есть свободное время – сразу же еду в Одессу "ехать боком". На прошлой неделе четыре раза выезжал, два раза мы катались, а еще два раза – делали машину.

Что касается питания, то я не соблюдаю никаких диет. Ем все что хочу, что нравится. То, что нельзя кушать во время подготовки к бою: мучное, сладкое, торты, пирожные. Определенно, мне нравятся кондитерские продукты".

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Сериалы и фильмы боксер практически не смотрит: "Особенно по своей инициативе. Могу присесть возле телевизора только тогда, когда дети что-то смотрят. Также могу посмотреть что-то во время перелетов".

А недавно известный как заядлый рыбак Ломаченко принял участие в зарыблении Днепра. Боксер с друзьями запустил в речку 200 тысяч молодых рыб. Смотрите, Василий Ломаченко помогает восстанавливать природное разнообразие.

Василий часто пробуется в других видах спорта. Например, он очень любит хоккей, частенько выбирая себе экипировку во время сборов в Америке. Мы уже рассказывали, как Ломаченко сыграл в хоккей в Белгород-Днестровском.

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