Накормила мужа-боксера и легла в одежде в ванную: неожиданно смелая фотосессия Усика и его жены

Боксер пытался читать на английском, а Екатерина очень эротично купалась

Александр и Екатерина Усик / Фото: https://www.instagram.com/alena.sergeevaa

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В преддверии Нового года в сети появилась смелая и одновременно трогательная совместная фотосессия украинского супертяжеловеса Александра Усика и его супруги Екатерины. Ранее мы писали, что непобежденный Усик готов сыграть самого себя в фильме, сценарий которого он уже написал.

Снимки боксера и его второй половинки в Instagram опубликовала фотограф Алена Сергеева. На фото пара позирует возле новогодней елки, а также на кухне, где Александр еще и Financial Times на английском языке читать ухитряется.

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А затем все тот же фотограф выложила весьма и весьма горячие фото уже самой Екатерины – в ванной с водой.

Мы уже сообщали, что назначена предварительная дата "рубки" Усика и Чисоры. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик сразится с британцем Дереком Чисорой 7 марта, сказал промоутер Эдди Хирн.

"Если Усик выйдет и будет драться с Чисорой, то бой Усик – Джошуа может стать суперсобытием во второй половине следующего года", – сказал Хирн.

Ранее в сети появилась информация, что Усик сначала проведет поединок против Дерека Чисоры, а потом сразится с Джошуа. Правда, промоутер Усика Александр Красюк заявил, что рисковать ради Чисоры статусом официального претендента – никто не будет. Усик провел свой дебютный поединок в супертяжелом весе против Чазза Уизерспуна, добыв победу нокаутом в восьмом раунде. Чисора же двумя неделями позже в третьем раунде отправил в нокаут Дэвида Прайса.

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