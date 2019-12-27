Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,29
25,81

Накормила мужа-боксера и легла в одежде в ванную: неожиданно смелая фотосессия Усика и его жены

27 декабря, 23:41

Боксер пытался читать на английском, а Екатерина очень эротично купалась

Александр и Екатерина Усик

Александр и Екатерина Усик / Фото: https://www.instagram.com/alena.sergeevaa

Реклама

В преддверии Нового года в сети появилась смелая и одновременно трогательная совместная фотосессия украинского супертяжеловеса Александра Усика и его супруги Екатерины. Ранее мы писали, что непобежденный Усик готов сыграть самого себя в фильме, сценарий которого он уже написал.

Снимки боксера и его второй половинки в Instagram опубликовала фотограф Алена Сергеева. На фото пара позирует возле новогодней елки, а также на кухне, где Александр еще и Financial Times на английском языке читать ухитряется.

INSTAGRAM

Читайте также: "Для Джошуа интереснее Пулев – он менее сложный соперник, чем Усик": эксклюзивное мнение топ-промоутера

А затем все тот же фотограф выложила весьма и весьма горячие фото уже самой Екатерины – в ванной с водой.

Мы уже сообщали, что назначена предварительная дата "рубки" Усика и Чисоры. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик сразится с британцем Дереком Чисорой 7 марта, сказал промоутер Эдди Хирн.

"Если Усик выйдет и будет драться с Чисорой, то бой Усик – Джошуа может стать суперсобытием во второй половине следующего года", – сказал Хирн.

Ранее в сети появилась информация, что Усик сначала проведет поединок против Дерека Чисоры, а потом сразится с Джошуа. Правда, промоутер Усика Александр Красюк заявил, что рисковать ради Чисоры статусом официального претендента – никто не будет. Усик провел свой дебютный поединок в супертяжелом весе против Чазза Уизерспуна, добыв победу нокаутом в восьмом раунде. Чисора же двумя неделями позже в третьем раунде отправил в нокаут Дэвида Прайса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

жена фотосессия Александр Усик супертяжелый вес

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Васю заносит: Ломаченко прикупил себе новую машину и уже дал на ней газу
Васю заносит: Ломаченко прикупил себе новую машину и уже дал на ней газуБокс
Лебедев – Мчуну: онлайн боя за титул WBC Silver в тяжелом весе
Лебедев – Мчуну: онлайн боя за титул WBC Silver в тяжелом весеБокс
Вырубил одной левой: видео яркого нокаута на турнире Bellator в Гонолулу
Вырубил одной левой: видео яркого нокаута на турнире Bellator в ГонолулуБокс
"Скучно не будет": Кадыров вызвал на бой насильника ЕмельяненкоБокс
Реванш с нокаутом: Джермелл Чарло уверенно вернул себе титул чемпиона мира
Реванш с нокаутом: Джермелл Чарло уверенно вернул себе титул чемпиона мираБокс
Фартовый для Шевы мальчик подарил Нурмагомедову мяч с тремя супер-автографами
Фартовый для Шевы мальчик подарил Нурмагомедову мяч с тремя супер-автографамиБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...