Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,67
27,27

Нарушили бойкот и провалились: позорные результаты украинцев на чемпионате мира по боксу в России

19 сентября, 11:28

Ни один из представителей Украины, поехавших своим ходом в Екатеринбург, не добрался до 1/4 финала

Чемпионат мира по боксу в России

Чемпионат мира по боксу в России / Фото: Flickr

Первая сборная Украины по боксу отказалась от поездки на чемпионат мира в Россию, но Федерация бокса Украины не препятствовала поездке в Екатеринбург спортсменов, которые были готовы самостоятельно оплатить дорогу и выступление на турнире. В Екатеринбурге уже определились полуфиналисты в каждом из дивизионов, но до этой стадии не дошел ни один украинец, их не было даже в четвертьфинале.

Читайте также: Бойкот Украиной ЧМ по боксу в Екатеринбурге: появилась реакция России

Хотя накануне один из поехавших выступать в Россию украинцев Марат Григорян   громко заявлял: "Политика тут ни при чем. Раз выступаем на чемпионате мира, значит, и мы лучшие (в Украине)".

До 52 кг
Максим Фатич - первый бой в 1/16 финала – 0:5 от турка Батухана Чифтчи (уступил в следующем бою)

До 57 кг
Алексей Козолок - первый бой в первом раунде (еще до 1/16 финала) - 1:4 от венесуэльца Жана Карлоса Кайседо (уступил в следующем бою)

Реклама

До 63 кг
Александр Железняк - первый бой в первом раунде (еще до 1/16 финала) - 0:5 от венгра Баходура Усмонова (дошел до 1/8 финала)

До 69 кг
Мгер Оганесян - первый бой в первом раунде (еще до 1/16 финала) - 2:3 от тайвана Пан Хьюн Мина (уступил в следующем бою)

В тренде
Жан дал жару в Казахстане: депутат Беленюк выиграл чемпионат мира по греко-римской борьбе
Жан Беленюк

До 75 кг
Не было украинцев

До 81 кг
Не было украинцев

До 91 кг
Марат Григорян - выиграл бой 1/16 финала против азербайджанца Исмаила Ягубова (4:1) и уступил в 1/8 финала - 0:5 от казахстанца Васили Левита (вышел в полуфинал)

Свыше 91 кг
Цотне Рогава - выиграл бой в 1/16 финала против иранца Имана Рамезанпура (5:0) и уступил в 1/8 финала - 0:5 от узбека Жалолова Баходира (вышел в полуфинал)

Таким образом, украинские спортсмены, которые по собственной инициативе поехали на соревнования в Россию, на шестерых добыли всего две победы и выбыли из борьбы за медали задолго до решающих стадий.

Как мы писали ранее, Ломаченко снова обставил Усика в главном рейтинге мирового бокса. Василий сохранил лидерство в списке лучших профи-боксеров планеты даже без нокаута в поединке с Кэмпбеллом.

Кроме того, был назван год, до которого Ломаченко точно не закончит карьеру. Исходя из нового контракта украинского Хайтека, он будет еще долго выступать на ринге.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс сборная Украины по боксу

Источник: XSport

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Тренер остановил избиение украинца: Тесленко проиграл впервые в карьере
Тренер остановил избиение украинца: Тесленко проиграл впервые в карьереБокс
Разминка перед Уайлдером: Тайсон Фьюри перебоксировал неизвестного шведа
Разминка перед Уайлдером: Тайсон Фьюри перебоксировал неизвестного шведаБокс
Кличко против Руиса: Джошуа признался, кто из них бьет сильнее
Кличко против Руиса: Джошуа признался, кто из них бьет сильнееБокс
"Цыганский Король не в себе": Тайсон Фьюри сделал громкое заявление в адрес УсикаБокс
"Люди стали забывать, что против меня стоят топовые боксеры": Ломаченко рассказал о бое с КэмпбелломБокс
Американец нокаутом победил россиянина и готов сразиться с Ломаченко
Американец нокаутом победил россиянина и готов сразиться с ЛомаченкоБокс

Новости партнеров

Loading...