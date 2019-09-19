Нарушили бойкот и провалились: позорные результаты украинцев на чемпионате мира по боксу в России

Ни один из представителей Украины, поехавших своим ходом в Екатеринбург, не добрался до 1/4 финала

Чемпионат мира по боксу в России / Фото: Flickr

Первая сборная Украины по боксу отказалась от поездки на чемпионат мира в Россию, но Федерация бокса Украины не препятствовала поездке в Екатеринбург спортсменов, которые были готовы самостоятельно оплатить дорогу и выступление на турнире. В Екатеринбурге уже определились полуфиналисты в каждом из дивизионов, но до этой стадии не дошел ни один украинец, их не было даже в четвертьфинале.

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Хотя накануне один из поехавших выступать в Россию украинцев Марат Григорян громко заявлял: "Политика тут ни при чем. Раз выступаем на чемпионате мира, значит, и мы лучшие (в Украине)".

До 52 кг

Максим Фатич - первый бой в 1/16 финала – 0:5 от турка Батухана Чифтчи (уступил в следующем бою)



До 57 кг

Алексей Козолок - первый бой в первом раунде (еще до 1/16 финала) - 1:4 от венесуэльца Жана Карлоса Кайседо (уступил в следующем бою)

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До 63 кг

Александр Железняк - первый бой в первом раунде (еще до 1/16 финала) - 0:5 от венгра Баходура Усмонова (дошел до 1/8 финала)

До 69 кг

Мгер Оганесян - первый бой в первом раунде (еще до 1/16 финала) - 2:3 от тайвана Пан Хьюн Мина (уступил в следующем бою)

До 75 кг

Не было украинцев

До 81 кг

Не было украинцев

До 91 кг

Марат Григорян - выиграл бой 1/16 финала против азербайджанца Исмаила Ягубова (4:1) и уступил в 1/8 финала - 0:5 от казахстанца Васили Левита (вышел в полуфинал)



Свыше 91 кг

Цотне Рогава - выиграл бой в 1/16 финала против иранца Имана Рамезанпура (5:0) и уступил в 1/8 финала - 0:5 от узбека Жалолова Баходира (вышел в полуфинал)



Таким образом, украинские спортсмены, которые по собственной инициативе поехали на соревнования в Россию, на шестерых добыли всего две победы и выбыли из борьбы за медали задолго до решающих стадий.

Как мы писали ранее, Ломаченко снова обставил Усика в главном рейтинге мирового бокса. Василий сохранил лидерство в списке лучших профи-боксеров планеты даже без нокаута в поединке с Кэмпбеллом.

Кроме того, был назван год, до которого Ломаченко точно не закончит карьеру. Исходя из нового контракта украинского Хайтека, он будет еще долго выступать на ринге.

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