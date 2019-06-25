Наш чемпион Хижняк избил в Минске украинца, переметнувшегося к россиянам: видео боя

Украинский боксер обеспечил себе медаль Европейских игр, одолев своего бывшего соотечественника Глеба Бакши

Чемпион мира и Европы 2017 года по боксу Александр Хижняк вышел в полуфинал вторых Европейских игр в Минске и гарантировал себе, как минимум, "бронзу". Это произошло после того как 23-летний украинец Хижняк, которого называют лучшим боксером планеты среди любителей, одолел своего ровесника Глеба Бакши – симферопольца, который с 2010 по 2014 был членом различных сборных Украины, а затем переметнулся под российский флаг.

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Украинец Хижняк в течение всего боя был активнее и точнее, тем не менее один из пяти судей отдал предпочтение Бакши. И во время объявления результата в зале россиянин даже победно вскинул руку вверх. Однако остальные четыре рефери оказались на стороне Хижняка, что вылилось в итоговую викторию украинца - 28:29, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27. Уже известно, что в полуфинале 28 июня, в пятницу, Александр Хижняк встретится со словаком Андреем Чемезом, который в своем четвертьфинальном бою справился с испанцем Мигелем Куадрадо Энтреньей.

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Как сообщалось ранее, Украина завоевала 19-ю медаль на Евроиграх: минский батут снова принес "серебро". Очередную награду в копилку нашей сборной положил дуэт в составе Светланы Мальковой и Марины Кийко.

Также мы писали, что на Европейских играх произошло уникальное событие: мама и сын вместе завоевали медаль. Нино Салуквадзе и Цотнэ Мачавариани выиграли "бронзу" в соревновании по стрельбе.

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