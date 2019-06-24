Уникальное событие на Европейских играх: мама и сын вместе завоевали медаль

Нино Салуквадзе и Цотнэ Мачавариани выиграли "бронзу" в соревновании по стрельбе

Нино с сыном Цотнэ. Фото sputnik-georgia.com.

На Европейских играх-2019 в Минске произошло необычное событие – медаль в стрельбе из малокалиберного пистолета в 50 метров в миксте завоевали мать и сын. Для семьи из Грузии уже не впервой входить в историю, ведь в 2016 году 17-летний Цотнэ Мачавариани и его мать чемпионка Игр-1988 Нино Салуквадзе стали первыми матерью и сыном, выступившими вместе на одной летней Олимпиаде. Но тогда им не удалось взять медаль.

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На этот раз Мачавариани и Салуквадзе прошли квалификацию со вторым результатом, уступив только украинцам Елене Костевич и Олегу Омельчуку, затем прошли полуфинал, а в финале оставили на четвертом месте обидчиков нашей пары – белорусов, тогда как сами заняли бронзовое место.

Смешно то, что парень, судя по всему, расстроился такому результату и шел с опущенной головой, тогда как мать не скрывала радости, а увидев эмоции Мачавариани дала ему подзатыльник и рассказала, как нужно реагировать на медали.

Вторые в истории Европейские игры завершатся 30 июня. В Играх выступят более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Сборная Украины отправила в Беларусь около двух сотен атлетов. Флаг Украины на церемонии открытия нес олимпийский чемпион Николай Мильчев. В 2000 году на Играх в Сиднее он завоевал "золото" в стендовой стрельбе.

Напомним, что мы побывали на тренировке украинского легкоатлета Богдана Бондаренко перед стартом на Европейских играх. В Минске Богдан завоевал "бронзу".

Богдан Бондаренко: тренировка в Киеве перед стартом Европейских игр 2019. Фото А.Бойко

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