Украина завоевала 19-ю медаль на Евроиграх: минский батут снова принес "серебро"

Очередную награду в копилку нашей сборной положил дуэт в составе Светланы Мальковой и Марины Кийко

На батуте - Марина Кийко. Фото: Getty Images

Украинские батутистки Светлана Малькова и Марина Кийко завоевали серебряную медаль вторых Европейских игр в синхронных прыжках. Украинки показали близкое к идеалу выступление, разойдясь в синхронности только в последнем прыжке. Как результат, наши девчонки получили оценку 48.240 балла, на 0.1 балла обойдя россиянок Ирину Кундиус и Яну Павлову, которым досталась "бронза". "Золото" же после мощнейшего выступления завоевали белоруски Анна Гончарова и Мария Махаринская, которые заработали оценку 50.230 балла, опередив украинок почти на 2 балла.

Это уже 19-я медаль Украины на Евроиграх в Минске, где мы занимаем четвертое общекомандное место. У нас – 5 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых наград.

Медальный зачет Европейских игр-2019 после четвертого дня

Как известно, накануне в Минске в синхронных прыжках на батуте блеснул украинский мужской дуэт. Наша пара Антон Давиденко и Николай Просторов завоевала серебряную медаль, лишь немного уступив соперникам из Польши. Фаворитами перед соревнованиями считались россияне и хозяева белорусы, но обе пары упали и в итоговом протоколе оказались на последних местах.

Как сообщалось ранее, министр озвучил суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019. За первое место - 50 000 грн, за второе место - 40 000 грн, за третье место - 25 000 грн. Если один спортсмен завоевал несколько наград, он получит призовые за каждую из них.

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