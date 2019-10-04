Названа дата боя между Постолом и Рамиресом

Украинец попробует снова стать чемпионом мира

Постол был чемпионом мира по версии WBC / Фото: AFP

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в суперлегком весе Хосе Карлос Рамирес проведет обязательную защиту по линии WBC от украинца Виктора Постола. Ранее мы писали, что легендарный американский боксер вернется на ринг в 56 лет.

Сообщается, что бой состоится первого февраля 2020 года. Этот поединок станет главным событием вечера бокса от Top Rank Boxing.

Место проведения события пока не уточняется. При этом бой может пройти сразу за два титула чемпиона мира, которые принадлежат Рамиресу, однако точно это станет известно после подписания контракта.

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Стоит отметить, что Постол является официальным претендентом на пояс по версии WBC, которым он владел в 2015-16 годах.

В предыдущем поединке Виктор Постол одержал победу над французом Мохамедом Мимуном и получил звание официального претендента на пояс WBC. По итогам боя судьи вынесли единогласный вердикт в пользу украинца – 98:92, 97:93, 99:91.

Также добавим, что Усик встревожил фанатов развязной работой с мешком. Хоть и букмекеры не сомневаются в победе украинца над Спонгом 12 октября в Чикаго, но Александр дал повод для волнений, проведя тренировку "в стиле пьяного Роя Джонса".

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

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