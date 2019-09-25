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"Стиль пьяного Роя Джонса": Усик встревожил фанатов развязной работой с мешком

25 сентября, 16:53

Букмекеры не сомневаются в победе украинца над Спонгом. Но Александр дал повод для волнений

Александр Усик

Александр Усик / Фото: K2 Promotions

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) продолжает подготовку к своему дебютному бою в хэвивейте против небитого голландского нокаутера Тайрона Спонга (14-0, 13 КО). Напомним, их поединок пройдет 12 октября в Чикаго. Как сообщалось, дебют Усика в супертяжелом весе вызвал большой ажиотаж среди болельщиков.

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

На сей раз Александр Усик продемонстрировал скорость работы рук на мешке. Правда, слишком уж излишняя раскрепощенность Александра и его беспечность во время отработки этого элемента многим пришлась не по душе. Вот что пишут поклонники бокса в Instagram:

  • Стиль пьяного Роя Джонса
  • Руис побыстрее будет
  • Усик, не мотайся туда-сюда, а то проиграешь
  • Кстати, заметили, Усик прическу поменял

Ранее мы писали, что букмекеры обнародовали печальные котировки на бой Усик – Спонг. Аналитики не видят ни малейшей интриги в предстоящем поединке, установив на победу Усика ничтожный коэффициент 1.01.

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Усик vs Спонг

Усик vs Спонг / Фото: Twitter

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Также мы рассказывали, что Василий Ломаченко снова обставил Александра Усика в главном рейтинге мирового бокса. Василий сохранил лидерство в списке лучших боксеров планеты даже без нокаута в поединке с Кэмпбеллом.

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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бокс Александр Усик Тайрон Спонг

Источник: Сегодня|Спорт

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