В боксе появится неожиданный чемпион мира, если подтвердится провал Тайсоном Фьюри допинг-теста

Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что новым чемпионом мира по версии WBC должен стать его подопечный Диллиан Уайт. Произойдет это в случаем, если докажут вину нынешнего обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. При этом Хирн не вспоминает бывшего чемпиона WBC американца Деонтея Уайлдера. На днях мы писали, что Фьюри грозит восемь лет дисквалификации за обман в давней уже истории с мясом дикого кабана.

Британское антидопинговое агентство рассмотрит показания фермера Мартина Кэрфута и расследует дело о сокрытии употребления допинга братьями Фьюри – Тайсоном и Хьюи. Если вина братьев будет доказана, то каждый из них может получить дисквалификацию на восемь лет. Фермер из Ланкашира утверждает, что один из представителей команды Тайсона Фьюри предлагал ему 25 тысяч фунтов стерлингов, чтобы тот помог в сокрытии употребления боксером допинга. В частности, фермер должен был сказать, что Тайсон провалил допинг-тест в 2016-м из-за некачественного мяса дикого кабана. Кэрфут дал показания о некачественном мясе, однако деньги за это так и не получил.

К слову, промоутер рассказал, какие бои могут перенести из-за коронавируса.

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История с Уайтом тоже интересна. Летом прошлого года его также обвинили в употреблении допинга, но в декабре обвинения сняли. В декабре Диллиан успел победить по очкам поляка Мариуша Ваха, а на 2 мая у него запланирован бой в Манчестере с россиянином Александром Поветкиным за временный титул WBC. В карьере у 31-летнего темнокожего британца 27 "викторий" и только одно поражение – в 2015-м от нынешнего чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа. В его активе значимых успехов две победы над Дереком Чисорой, новозеландцем Джозефом Паркером и финским гигантом Робертом Хелениусом.

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Смотрите сюжет о церемонии взвешивания перед боем Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри

Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters

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