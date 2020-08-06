Лопес в оскорбительной форме объявил окончательное решение по поводу боя с Ломаченко

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес выступил с заявлением по поводу того, будет ли он все-таки драться с чемпионом WBA, WBO, WBС и IBO Василием Ломаченко в поединке, который планируется в октябре. Напомним, этот бой оказался на грани срыва из-за того, что соперника Ломаченко не устроил обещанный ему гонорар.

"Этот бой состоится. Просто решение некоторых вопросов занимает немного больше времени, не зря это называется "переговорами". Придурки", – написал у себя в Twitter непобедимый американец гондурасского происхождения Теофимо Лопес

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Лопес vs Ломаченко / Фото: Boxing Scene

Ранее мы писали, что Лопесу предложили за бой с украинцем 1,25 млн долларов. Гонорар Ломаченко составит 3,25 млн долларов. Американца такие финансовые условия не устроили. Его менеджеры запросили три миллиона, иначе пригрозили отказаться от поединка с украинцем, заявив, что вместо него Лопес подерется с другим соперником.

При этом глава промоутерской компании TOP Rank Боб Арум отметил, что Ломаченко готов пойти на снижение гонорара за бой с Лопесом и получить меньше, чем прописано в контракте, только бы этот поединок состоялся.

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Также мы рассказывали, что если Лопес из-за денег таки откажется драться с украинцем, оппонентом Ломаченко станет Феликс Вердехо – боец из Пуэрто-Рико по прозвищу "Алмаз", которого Василий победил по очкам на Олимпиаде-2012.

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

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