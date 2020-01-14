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Россиянин Беспутин, которого консультирует Ломаченко, раскрыл жизненные приоритеты Усика

14 января, 18:37

По словам Беспутина, ринг для Усика - всего лишь средство для прославления своих ценностей

Усик и Беспутин

Усик и Беспутин / Фото: Instagram

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Обладатель пояса WBA regular в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин поделился мнением об украинском супертяжеловесе Александре Усике. Напомним, в позапрошлом году Усик дрался в Москве с Муратом Гассиевым, победив того единогласным решением судей.

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"Около трех лет назад к нам в зал приезжал телеканал HBO. У нас есть общий друг Даниэль, которого один из корреспондентов до интервью с Саней Усиком спросил про его особенности. Тот ответил, что Усик – самый простой чемпион мира. Потом корреспондент спросил Саню об его отличиях от других чемпионов. Саня долго стоял и думал: "Не знаю. У меня щелочка между зубами есть", – говорит россиянин Александр Беспутин

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"Усик – простой парень. У него жизненные приоритеты – добиться ментальных достижений, а ринг позволяет ему их прославлять, – продолжает Беспутин. – Например, вера и любовь к Богу, правильное отношение к жизни. За счет его достижений люди к нему прислушиваются. Саша понимает цену вопроса, помнит свой путь, поэтому ему сложно зазнаться. Я не знаю, кто бы к нему плохо относился в России. Я не понимаю, как к нему можно плохо относиться"

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

Беспутин и Ломаченко. Фото – Instagram

Напомним, не так давно Ломаченко по телефону дал совет россиянину Беспутину прямо во время боя того со своим соотечественником Раджабом Бутаевым в Монако. "У него печень открыта", – передал через находившегося в зале Усика Василий. С помощью этой подсказки Беспутин выиграл тот поединок.

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бокс Василий Ломаченко Александр Усик Александр Беспутин

Источник: РИА Новости

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