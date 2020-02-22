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Небитый, говоришь: Митрофанов в ринге пер как танк и смял непобедимого узбекистанца

22 февраля, 23:02

После боя украинец скромно отметил, что ему еще есть, над чем работать

Украинский средневес Дмитрий Митрофанов (8-0-1, 5 КО) одержал свою восьмую победу на профессиональном ринге. 22 февраля 30-летний боец из Чернигова нашел управу на 21-летнего непобежденного узбека Улугбека Собирова. Вечер бокса в Броварах онлайн смотрите на нашей сайте.

С первого раунда Митрофанов работал первым номером и постоянно шел в атаку, пытаясь зажать соперника у канатов. Поначалу Собиров активно пробивал навстречу и старался не уступать украинцу, однако Дмитрий увеличивал темп и уже в третьем раунде у бойца из Узбекистана хватало сил в основном на защиту от града мощных ударов оппонента. Зрители в Броварах уже затаили дыхание в ожидании нокаута от Митрофанова, но выстоял Собиров, несмотря на просто сумасшедший натиск от нашего боксера. И судьи отдали уверенную победу Дмитрию.

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После боя Митрофанов отдал должное своему упорному сопернику и отметил, что ему самому еще есть, над чем работать. Хотя многие уже хотели бы видеть Дмитрия в более продолжительных боях и, конечно же, в титульных. Ранее мы писали, что Беринчик, Митрофанов и Бурсак взвесились перед вечером бокса в Броварах. Дмитрий и Улугбек показали одинаковые цифры – 70,7 кг.

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победа бровары боксер Дмитрий Митрофанов

Источник: Сегодня|Спорт

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