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Неожиданный поворот: будущий соперник боксера Усика заговорил о переходе в смешанные единоборства

9 июня, 21:05

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Британец Дерек Чисора хочет себя попробовать в октагоне среди бойцов ММА

Интересное заявление сегодня сделал британский боксер-супертяж Дерек Чисора. Именно с ним в своем следующем бою в профессионалах должен встретиться украинец Александр Усик. В связи с тем, что новая дата боя Усика против Чисоры приходится лишь на конец лета, известный скандалист допустил возможность своего дебюта в смешанных единоборствах.

Недавно 36-летний Чисора сравнил бой с Усиком с подарком на Рождество. А пока что рассказал Sky Sports о своих неординарных мыслях относительно ММА:

"Я уже готов и хочу драться в клетке. Я сказал менеджеру Дэвиду Хэю, что хочу попробовать себя в октагоне. Мне это нужно. Поэтому следующий бой будет или против Усика, или в смешанных единоборствах.

Было бы неплохо организовать поединок в ММА, быстро его закончить, пробежаться, побиться с Усиком, нокаутировать его, пойти домой и праздновать".

Чисора уже даже поделился в соцсетях фотографиями, как он тренируется в клетке и готовится к возможному бою в ММА.

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Тем временем Усик публично попросил прощения.

Смотрите, как Александр тренировал реакцию и ловил монетки

Усик и монеты, фокус, бокс Видео: Instagram

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бокс Александр Усик Дерек Чисора MMA UFC смешанные единоборства

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