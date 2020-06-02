"Я буду на Усике везде, словно сыпь": британский боец сравнил бой с украинцем с подарком на Рождество

Британский супертяжеловес Дерек Чисора поделился своими ожиданиями от боя против бывшего абсолютного чемпиона крузервейта, украинца Александра Усика. Изначально эта дуэль планировалась на 23 мая в Лондоне, но из-за пандемии коронавируса встречу двух супертяжей перенесли на неопределенное время. Но на днях быланазвана новая дата боя украинца против скандального британца.

"Бой с Усиком – отличная возможность проявить себя. Меня ждет бой с одним из лучших боксеров pound-for-pound в мире. Он входит в этот список вместе с Тайсоном Фьюри и Саулем Альваресом. Поэтому мне будет противостоять один из топовых бойцов. Бой с Усиком можно сравнить с подарком на Рождество. Мой соперник – новичок в супертяжелом весе, но все мы знаем, на что он способен. Я полностью готов к этой встрече. Знаю, что нужно прессинговать Усика. Я буду на нем везде, будто сыпь у ребенка", – цитирует Чисору портал iNews.

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Реклама Александр Усик – Дерек Чисора / Фото: Reuters

Напомним, Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе, победив техническим нокаутом американца Чазза Уизерспуна в октябре прошлого года. Тогда как скандальный Дерек Чисора, в свое время плюнувший во Владимира Кличко и залепивший пощечину его брату Виталию, в конце 2019-го нокаутировал своего соотечественника Дэвида Прайса.

Ранее промоутер Эдди Хирн не исключил, что бой Усик – Чисора может состояться вне Великобритании.

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