Українська
$ 26,82
29,8
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

"Я буду на Усике везде, словно сыпь": британский боец сравнил бой с украинцем с подарком на Рождество

2 июня, 16:17

Елена Павлова Елена Павлова

Скандалист Чисора остается острым на язык и продолжает угрожать сопернику

Британский супертяжеловес Дерек Чисора поделился своими ожиданиями от боя против бывшего абсолютного чемпиона крузервейта, украинца Александра Усика. Изначально эта дуэль планировалась на 23 мая в Лондоне, но из-за пандемии коронавируса встречу двух супертяжей перенесли на неопределенное время. Но на днях быланазвана новая дата боя украинца против скандального британца.

"Бой с Усиком – отличная возможность проявить себя. Меня ждет бой с одним из лучших боксеров pound-for-pound в мире. Он входит в этот список вместе с Тайсоном Фьюри и Саулем Альваресом. Поэтому мне будет противостоять один из топовых бойцов. Бой с Усиком можно сравнить с подарком на Рождество. Мой соперник – новичок в супертяжелом весе, но все мы знаем, на что он способен. Я полностью готов к этой встрече. Знаю, что нужно прессинговать Усика. Я буду на нем везде, будто сыпь у ребенка", – цитирует Чисору портал iNews.

Читайте также: У боя Усик – Чисора уже есть новый постер и даже победитель: дело осталось за малым

Александр Усик – Дерек Чисора

Реклама

Александр Усик – Дерек Чисора / Фото: Reuters

Напомним, Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе, победив техническим нокаутом американца Чазза Уизерспуна в октябре прошлого года. Тогда как скандальный Дерек Чисора, в свое время плюнувший во Владимира Кличко и залепивший пощечину его брату Виталию, в конце 2019-го нокаутировал своего соотечественника Дэвида Прайса.

Ранее промоутер Эдди Хирн не исключил, что бой Усик – Чисора может состояться вне Великобритании.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бой подарок Александр Усик супертяжелый вес Дерек Чисора

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Пока вы мирно спали, в США начался полный...": украинец из Лос-Анджелеса в ужасе от беспорядковБокс
Трамп разрешил Ломаченко приехать в США ради спасения американской экономики
Трамп разрешил Ломаченко приехать в США ради спасения американской экономикиБокс
Усик публично попросил прощения: смотрите, что боксер сделал
Усик публично попросил прощения: смотрите, что боксер сделал "под гипнозом"Бокс
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатов
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатовДругие
"Усик боится боев без правил": борец прошелся по боксеру, которого вызвал на бой, и зацепил церковь ЛомыБокс
Алиев – Вакулюк: онлайн-трансляция шоу
Алиев – Вакулюк: онлайн-трансляция шоу "Битва" и боя футболиста против актераБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять