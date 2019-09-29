Непобедимый американец сокрушил очередную жертву: видео боя Спенс – Портер

Эрро Спенс стал чемпионом мира по версиям IBF и WBC

Чемпион IBF в полусреднем весе непобедимый американец Эррол Спенс победил своего соотечественника чемпиона WBC в этой же весовой категории Шона Портера раздельным решением судей. Поединок прошел в Лос-Анджелесе на арене Staples Center. Спенс в 11-м раунде отправил Портера в нокдаун. Счет судей – 115:112, 116:111, 116:111.

Красивый удар Спенса и нокдаун Портера:

Реклама

29-летний Эррол Спенс выиграл все 26 поединков на профессиональном ринге, 21 из которых – нокаутом. Шон Портер потерпел третье поражение при 30 победах в профи (17 – нокаутом). Также в его послужном списке есть одна ничья.

Ранее сообщалось, что Мэни Пакьяо готов встретиться с Эрролом Спенсом. Филиппинец появился на ринге после предыдущей победы американца над Майки Гарсией. Напомним, Пакьяо владеет титулом "обычного" чемпиона WBA в полусреднем весе.

Также мы писали, что американец Деонтей Уайлдер снова встретится с Ортисом на ринге. Американский боксер проведет очередную защиту чемпионского титула 23 ноября. Напомним, в марте 2018 года Уайлдер уже побеждал Ортиса досрочно в 10-м раунде.

Отметим, что на бой с Уайлдером есть еще один претендент. Желание драться с американцем высказал менеджер украинца Александра Усика Эгис Климас. "Хотим в соперники Уайлдера. Как его побьем? Ногами!".

Смотрите, как Усик танцует за рулем своей машины

Усик танцует за рулем машины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама