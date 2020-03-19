Непобежденный американский боксер не вернется на ринг в 2020 году

Известный американский боксер Флойд Мейвезер может не вернуться на ринг в 2020 году, как ожидалось, из-за череды смертей в его семье, сообщает TMZ Sports. Мейвезер также опасается эпидемии коронавируса и не будет принимать участие в официальных поединках до полного разрешения ситуации с инфекцией в мире.

Читайте также: у Флойда Мейвезера скончался дядя в возрасте 58 лет

В последний раз Мейвезер выходил на ринг в августе 2017-го, когда нокаутировал экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора.

Реклама

Напомним, 11 марта скончалась 40-летняя Джози Харрис, мать троих детей Мейвезера. 18 марта умер его дядя и тренер Роджер.

В тренде Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

Ранее мы писали, что Мейвезер назвал желанный гонорар за бой с Нурмагомедовым. Непобедимый американский боксер согласен сразиться со звездой смешанных боев, если ему заплатят 600 млн долларов. Для сравнения, Месси, чтобы заработать такую сумму, пришлось бы пыхтеть пять лет.

Смотрите, какой "Роллс Ройс" прикупил себе Мейвезер

Флойд Мейвезер купил себе "Роллс Ройс" Видео: Instagram

Смотрите о смертях, которые произошли на ринге:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама