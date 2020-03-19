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Непобежденный американский боксер не вернется на ринг в 2020 году

19 марта, 12:13

Максим Перепелица

Флойд Мейвезер опасается эпидемии коронавируса

Известный американский боксер Флойд Мейвезер может не вернуться на ринг в 2020 году, как ожидалось, из-за череды смертей в его семье, сообщает TMZ Sports. Мейвезер также опасается эпидемии коронавируса и не будет принимать участие в официальных поединках до полного разрешения ситуации с инфекцией в мире.

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В последний раз Мейвезер выходил на ринг в августе 2017-го, когда нокаутировал экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора.

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Напомним, 11 марта скончалась 40-летняя Джози Харрис, мать троих детей Мейвезера. 18 марта умер его дядя и тренер Роджер.

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Ранее мы писали, что Мейвезер назвал желанный гонорар за бой с Нурмагомедовым. Непобедимый американский боксер согласен сразиться со звездой смешанных боев, если ему заплатят 600 млн долларов. Для сравнения, Месси, чтобы заработать такую сумму, пришлось бы пыхтеть пять лет.

Смотрите, какой "Роллс Ройс" прикупил себе Мейвезер

Флойд Мейвезер купил себе "Роллс Ройс" Видео: Instagram

Смотрите о смертях, которые произошли на ринге:

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бокс Флойд Мейвезер

Источник: TMZ

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