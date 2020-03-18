"Я потерял целый мир": Мейвезер отреагировал на смерть еще одного близкого человека

Дядя Флойда не только сам был чемпионом мира по боксу, но и помог своему племяннику стать великим бойцом

Мир бокса переживает очередную утрату. Как мы сообщали накануне, дядя и один из бывших тренеров непобедимого американского боксера Флойда Мейвезера – Роджер Мейвезер – скончался в возрасте 58 лет. В последние годы жизни он страдал от диабета.

Еще в 2015 году Флойд рассказал, что из-за бокса его дядя потерял часть памяти, а в последнее время здоровье Роджера Мейвезера значительно ухудшилось.

"Дядя был одним из самых важных людей в моей жизни в ринге и вне его. Великий чемпион и один из лучших тренеров в боксе. Он был для меня целым миром. Ужасная утрата для всех нас", – заявил Флойд Мейвезер.

Флойд Мейвезер и его дядя Роджер / Фото: Getty Images

Отметим, что Роджер Мейвезер по прозвищу "Черная Мамба" не только помог Флойду стать одним из величайших спортсменов в истории, но и сам успешно боксировал на профессиональном уровне с 1981-го по 1999 год. Он провел 72 боя, победил 59 раз и потерпел 13 поражений. Он был чемпионом мира в двух категориях – по версии WBA в полулегком весе и WBC в полусреднем весе.

Читайте также: Бывший партнер Александра Усика и Василия Ломаченко погиб в автокатастрофе

Смерть дяди стала очередным сильным потрясением для Флойда за последние дни. Напомним, 11 марта была обнаружена мертвой мать троих детей Мейвезера- Джози Харрис. Бездыханное тело женщины нашли в собственной машине возле ее дома после поступившего в полицию звонка. Боксер состоял в отношениях с Харрис на протяжении 15 лет. Но у них было не все так гладко. В 2010 году Флойд провел два месяца в тюрьме после того, как был осужден за избиение Джози на глазах у собственных детей.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама