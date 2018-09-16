Непобежденный украинский боксер-гигант нокаутировал очередного соперника в первом раунде

Сегодня, 10:13

Александр Захожий одержал девятую победу в профи

Александр Захожий. Фото boxing-mma.com
Александр Захожий. Фото boxing-mma.com

Перспективный украинский супертяжеловес Александр Захожий одержал очередную победу на профессиональном ринге. В Германии он уже в первом раунде нокаутировал латвийца Рихарда Бигиса. Это было девятая победа украинца, семь боев он выиграл досрочно.

25 летний Александр Захожий провел на профессиональном ринге 8 боев и во всех победил. В последнем поединке Захожий в Киеве в андеркарте боя Артема Далакяна на вертолетной площадке по очкам одолел Ивана Лисицу. В независимом рейтинге боксеров супертяжелого веса Александр Захожий занимает 127-е место и первое – среди украинских супертяжей.

Захожий перешел в бокс из казацкого стиля "Спас". Был спарринг-партнером Владимира Кличко, а совсем недавно – Александра Поветкина. Рост Александра – 207 сантиметров.

В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоялся суперпоединок - Сауль Альварес нанес первое поражение в карьере Геннадию Головкину и отобрал у него титулы WBC, WBA, IBO и журнала The Ring в среднем весе.

Добавим что ранее Головкин был лишен пояса IBF за отказ проводить бой против украинца Сергея Деревянченко. 27 октября наш боксер проведет чемпионский поединок против Дэниэла Джейкобса из США.
бокс, Александр Захожий

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Сегодня|Спорт

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