Непобежденный украинский боксер-гигант нокаутировал очередного соперника в первом раунде
Александр Захожий одержал девятую победу в профи
Перспективный украинский супертяжеловес Александр Захожий одержал очередную победу на профессиональном ринге. В Германии он уже в первом раунде нокаутировал латвийца Рихарда Бигиса. Это было девятая победа украинца, семь боев он выиграл досрочно.
25 летний Александр Захожий провел на профессиональном ринге 8 боев и во всех победил. В последнем поединке Захожий в Киеве в андеркарте боя Артема Далакяна на вертолетной площадке по очкам одолел Ивана Лисицу. В независимом рейтинге боксеров супертяжелого веса Александр Захожий занимает 127-е место и первое – среди украинских супертяжей.
Захожий перешел в бокс из казацкого стиля "Спас". Был спарринг-партнером Владимира Кличко, а совсем недавно – Александра Поветкина. Рост Александра – 207 сантиметров.
В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоялся суперпоединок - Сауль Альварес нанес первое поражение в карьере Геннадию Головкину и отобрал у него титулы WBC, WBA, IBO и журнала The Ring в среднем весе.
Добавим что ранее Головкин был лишен пояса IBF за отказ проводить бой против украинца Сергея Деревянченко. 27 октября наш боксер проведет чемпионский поединок против Дэниэла Джейкобса из США.
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