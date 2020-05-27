Неугомонный Фьюри готовит фильм о своей жизни, а главную роль сыграет оскароносный Дензел Вашингтон

Сейчас чемпион мира ведет переговоры с режиссерами в Голливуде

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе неугомонный Тайсон Фьюри уже выпустил собственную автобиографию, а теперь решил, что достоит и художественного фильма. Эксцентричный британец уже работает над организацией съемок о своей жизни. По словам Фьюри, он бы хотел, чтобы главную роль в фильме сыграл обладатель "Оскара" Дензел Вашингтон.

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"Сейчас веду переговоры с режиссерами в Голливуде по поводу фильма „История жизни Тайсона Фьюри". У меня спросили, какого актера я хотел бы увидеть в главной роли. Очевидно, что Дензела Вашингтона. Всегда говорил, что это будет Дензел, а надо мной все смеялись. Да плевать! Хочется определиться с исполнителем главной роли. Дензел способен сыграть кого угодно! Но не уверен, что он может разговаривать хриплым голосом", — цитирует Тайсона Фьюри BT Sport.

Ранее мы сообщали, что "Бомбардировщик" получит самые большие отступные, если отдаст Фьюри. Бывший чемпион мира WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер может на ровном месте заработать 10 миллионов долларов.

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