Ничего себе: Усик станет чемпионом мира в супертяжелом весе без боя

Александр Усик с Владом Ямой на Лиге смеха

Украинский супертяж Александр Усик, который является обязательным претендентом на пояс WBO, может стать его обладателем без боя против нынешнего чемпиона Энтони Джошуа. Об этом сообщает World Boxing News.

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В следующем бою британец будет защищать пояс IBF против Кубрата Пулева (28-1, 14 КО), а титул WBO станет вакантным и перейдет в руки боксера из Украины. Все связано с тем, что у боксеров одна промоутерская компания – Matchroom Boxing. Таким образом, чтобы не отдать один из чемпионских поясов в руки боксера другой компании, новым чемпионом WBO станет Александр, а Джошуа в теории должен встретиться с победителем боя-реванша Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри, где на конку стоит пояс WBC.

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Энтони Джошуа / Фото: Reuters

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Хотя ранее была информация, что Джошуа готов отказаться от пояса, на который претендует Усик, с возможностью вернуть его. По данным RingPolska, чемпион готов провести следующую защиту против Пулева и отказаться от титула по версии WBO, на который претендует украинец, на одном условии – в случае победы над боксером из Болгарии его сделают обязательным претендентом на пояс WBO. Якобы у Джошуа хотят вернуть титул WBO не позже, чем через год.

Ранее мы сообщали, что Джошуа гуляет по пляжам Барбадоса с таинственной незнакомкой. Британский чемпион мира в супертяжелом весе, который сейчас проводит отпуск на Карибах, нежно обнимал девушку, когда они прогуливались по берегу моря.

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