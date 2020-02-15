Новым соперником Поветкина стал "Похититель трупов", который хвастается дружбой с Кличко

"Русский витязь" выйдет на ринг против британца Диллиана Уайта в конце апреля или в начале мая

Поветкин vs Уайт / Фото: Twitter

Известный британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Александра Усика, заявил, что российский супертяжеловес Александр Поветкин в следующем бою встретится с британцем Диллианом Уайтом по прозвищу "Похититель трупов".

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"Мы уже согласовали поединок Поветкин – Уайт. Осталось только выбрать дату и место. Думаю, что поединок Уайта с Поветкиным состоится либо 25 апреля, либо 2 мая, – заявил Хирн. – Хочу, чтобы в андеркарте боксировали Филип Хргович и Мартин Баколе. Мне очень нравятся эти парни и мы включим этот бой в андеркарт после анонса поединка Уайт – Поветкин"

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Напомним, что Поветкин провел свой последний поединок в декабре в андеркарте реванша Энди Руис – Энтони Джошуа. Бой "Русского витязя" с Майклом Хантером завершился вничью.

Отметим, что недавно Диллиан Уайт рассказал, что пребывая в тренировочном лагере видел, как Владимир Кличко отправил в нокаут Деонтея Уайлдера. Британец даже хвастался фото с украинским боксером. В своей карьере Уайт выиграл 27 боев, а уступил всего в одном – Джошуа четыре года назад.

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