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Нескучная ничья: как "Русский Витязь" устоял в бою с американским "Хищником"

8 декабря, 10:24

Боксеры хорошенько помяли друг друга, но победителя так и не выявили

Российский супертяжеловес Александр Поветкин и американской боксер Майкл Хантер провели великолепный бой в андеркарте мегареванша Энтони Джошуа – Энди Руис. Поединок продлился все 12 раундов, но победителя выявить так и не удалось – мнение судей разделилось поэтому было принято решение присудить ничью.

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Майкл Хантер в маске "Хищника"

Майкл Хантер в маске "Хищника" / Фото: Reuters

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Хотя поединок выдался достаточно зрелищным. Уже на первых секундах Хантер, вышедший на ринг в маске "Хищника", выбросил град ударов, едва не отправив Поветкина в нокдаун. Российский боксер все же побывал на канвасе, но упал после борцовского приема от соперника.

"Русский Витязь" сумел восстановиться и ответить сопернику несколькими хорошими атаками. Ближе к концу боя Поветкина стали покидать силы, но Хантер так и не предпринял попытки досрочно победить.

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/ Фото: Reuters

Ранее мы сообщали, что за ничейный поединок с Хантером "Русский Витязь" получит свыше 500 тысяч евро. Промоутер Поветкина рассказал, что финансовые выгоды в Саудовской Аравии конкурируют с Германией, США и Великобританией.

При этом сообщалось, что за бой с Руисом Джошуа заработал 66 миллионов фунтов (примерно 78 млн евро). Получается, что за минуту, проведенную в ринге, Джошуа получит 2,15 млн евро.

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бокс видео боя Александр Поветкин Майкл Хантер

Источник: Сегодня|Спорт

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