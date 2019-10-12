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"Обломал рога" Ивану: украинский супертяж Сиренко наказал "грязного" итальянца убийственным нокаутом

12 октября, 09:33

Непобедимый украинский супертяж эффектно отомстил своему сопернику Ди Берардино за грязные приемы

Нокаутированный Ди Берардино

Нокаутированный Ди Берардино / Фото: YouTube

В немецком Карлсруэ состоялся поединок за вакантный титул Eurasian Boxing Parliament в супертяжелом весе. Украинцу Владиславу Сиренко противостоял итальянец Иван Ди Берардино, за спиной у которого до этого боя было девять побед (шесть нокаутом), одна ничья и одно поражение. Теперь поражений в карьере итальянца стало уже в два раза больше. Менее чем за раунд 24-летний Сиренко отправил 37-летнего Ди Берардино в глубокий нокаут.

Усик – Уизерспун онлайн первого боя украинца в супертяжах

Обзор боя Сиренко – Ди Берардино

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Ди Берардино оказался весьма "грязным" соперником, в самом начале боя, подобно оленю, боднув Владислава Сиренко головой. За это уже спустя 150 секунд украинец "обломал рога" сопернику серией сокрушительных ударов, закончившихся безнадежным падением поверженного Ди Берардино на настил ринга.

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Это уже тринадцатая победа Владислава Сиренко на профи-ринге при 12 нокаутах!

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Напомним, главное событие для украинского бокса на этих выходных состоится в Чикаго. 13 октября около 6 утра, по киевскому времени, Александр Усик проведет дебютный поединок в супертяжах. Накануне известный астролог Влад Росс рассказал, что звезды сулят Усику в бою в Уизерспуном.

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бокс нокаут Владислав Сиренко

Источник: Сегодня|Спорт

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