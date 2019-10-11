Во сколько и где смотреть бой Усик – Уизерспун

Усик vs Уизерспун / Фото: Twitter

В субботу, 12 октября, состоится дебютный бой украинского чемпиона Александра Усика в супертяжелом весе. Поединок пройдет в Чикаго на Wintrust Arena, а соперником украинца выступит американец Чазз Уизерспун. По киевскому времени поединок начнется примерно в 6 утра.

Усик и супертяжелый вес:

Эпопея с переходом Усика в супертяжелый весь длится уже около года – с тех пор, как украинец защитил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, нокаутировав Тони Беллью в Манчестере. После той победы Усик взял небольшую паузу для раздумий, а затем заявил, что переходит в хэвивейт, но дебютировать все никак не удавалось.

Первую попытку вернуться на ринг Усик предпринял в мае, когда должен был состояться его бой против камерунца Карлоса Такамы, но незадолго до боя украинец получил травму и битву пришлось перенести. Усик восстановился к концу лета, правда, повторно договориться с Такамом уже не удалось.

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

Спонг и допинг:

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Команда боксера начала поиски нового соперника и достаточно быстро остановила свой выбор на голландском непобедимом боксере Тайроне Спонге, сделавшем себе имя в кикбокере. 34-летний Спонг обещал преподать украинцу урок и все такое в том же духе, но за неделю до боя погорел на допинге. В его анализах обнаружили препарат кломифен. Он используется в качестве препарата от бесплодия у женщин, но также может быть использован для повышения уровня тестостерона у мужчин.

В команде Усика заявили, что еще за неделю до этого у них была сомнительная информация о Спонге, поэтому они еще тогда начали искать ему замену. Поэтому бой Усика в Чикаго оставался в подвешенном состоянии меньше суток – новым оппонентом Александра стал Чазз Уизерспун по прозвищу "Джентельмен".

Кто стал соперником Усика:

38-летний американец начал профессиональную карьеру в 2004 году, но особых успехов не достиг. В свое время он претендовал на американский титул WBC, но проиграл Крису Арреоле – это было его первое поражение в карьере, а на сегодняшний день у него их уже три при 38 победах (29 – нокаутом).

Как и в случае со Спонгом, букмекеры не дают шансов Уизерспуну победить украинца: Коэффициент на победу Усика – 1.17, на ничью – 29.00, на победу Уизерспуна – 17.00. наиболее вероятный исход поединка – победу Усика с первого по пятый раунд (6.50 – 7.00). Интересно, что эксперты считают, что победу Уизерспуна нокаутом (21.00) более вероятна, чем по очкам (51.00).

Нокауты соперника Усика: смотрите, как Чазз "вырубает" своих визави и как "отключают" его

Где смотреть бой Усик – Уизерспун:

Сам бой Усик – Уизерспун пройдет в андеркарте поединка между чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом и претендентом доминиканцем Ленином Кастильо. Ориентировочно бой Усика начнется в 6 часов утра по киевскому времени. В прямой трансляции бой покажет телеканал "Интер", а на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция боя.

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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