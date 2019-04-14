Обошлось без перелома: стали известны подробности травмы Ломаченко

Украинский боксер травмировался в победном бою с британцем Кроллой

Промоутер чемпиона WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) Эгис Климас сообщил, что травма, полученная украинским боксером в поединке против британца Энтони Кроллы (34-7-3, 13 КО), оказалась несерьезной. Напомним, Ломаченко победил Кроллу нокаутом в четвертом раунде. Видео боя и нокаута Ломаченко – Кролла есть на нашем сайте.

"Его костяшка вывихнута, операция не требуется. Они просто поставили ее на место. Три недели в гипсе, и он будет в порядке. Мы увидим его снова в ринге, скорее всего, в сентябре", – сказал Климас.

Напомним, что после боя Ломаченко обрушился с обвинениями на рефери боя с Кроллой. По словам украинца, в том, что он принялся преждевременно отмечать свой выигрыш, виноват судья.

Как сообщалось ранее, после боя с Кроллой Ломаченко нагрянул к своей жертве в раздевалку. И там Василию устроили оглушительные овации.

Также сообщалось, что победу Ломаченко высмеяли в США. "Кто этот парень?" – сказал Джервонта Дэвис о британце, избитом украинским чемпионом. Дэвис – потенциальный соперник Ломаченко, но его промоутер – известный боксер Флойд Мейвезер, не спешит выставлять американца на бой с непобедимым украинцем.

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Источники: Сегодня|Спорт , sport.ua Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.