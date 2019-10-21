Обвиняемый в изнасиловании Макгрегор пожертвовал круглую сумму на операцию девочке

Конор Макгрегор / Фото: AFP

Экс-чемпион UFC в двух весовых категория Конор Макгрегор пожертвовал 12 тысяч евро для годовалой девочки страдающей микроцефалией с гипоплазией мозжечка в пояснице и мутацией в ее гене CASK. Единственная клиника, которая может помочь девочке находится в США, а четырехнедельное лечение стоит 60 000 евро.

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Поэтому мать Эви Эмма Нолан в июне создала страницу на GoFundMe, чтобы попробовать собрать эту сумму. Однако недавно они побили отметку в 100 тысяч евро, в том числе благодаря Конору.

Спустя некоторое время, после создания сбора средств, на помощь откликнулся боксерский клуб Crumlin. Они организовали мероприятие по боксу с часовыми курсами, и обратились к Макгрегору, чтобы тот подписал свои перчатки и продал их для пожертвования. Конор выставил перчатки, и этой же ночью продал их за 500 евро.

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По словам тренера по боксу зала Crumlin Бреда Брэди, он спросил у бойца, будет ли он сам делать пожертвование, на что получил положительный ответ.

"Мы получили 500 евро за перчатки. Будучи немного дерзким, я осмелился спросить, будет ли он лично жертвовать, на что получил ответ: "Без проблем", – рассказал Брэди.

"Время и усилия, вложенные клубом Сrumlin в сбор средств – невероятны. Мы очень благодарны им. Это ни в коем случае не рекламный ход Макгрегора. Он даже нигде не упомянул про это. Он очень помог нашей девочке, и мы ему очень благодарны", – добавила Эмма Нолан.

13 февраля девочка летит в США и получит необходимое лечение.

Напомним, в конце августа в Ирландии экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор решил угостить всех посетителей заведения собственным виски. Когда же мужчина в возрасте, сидевший за стойкой, отказался пить, Макгрегор ударил его сзади.

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