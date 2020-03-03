Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,61

Одним не ограничатся: Фьюри и Джошуа собираются провести два или даже три боя

3 марта, 13:42

Вадим Авдасев

Пока что британским боксерам предстоит защищать свои титулы

В профессиональном боксе, похоже, появляется тенденция проводить по два-три боя между одними и теми же бойцами. Промоутеры все чаще игнорируют спортивный принцип и отдают предпочтение поединкам, которые принесут гораздо большую прибыль. На днях назвали дату третьего боя между Фьюри и Уайлдером.

И все чаще в этом фигурирует британец Тайсон Фьюри. "Цыганский король" почувствовал вкус больших денег, и теперь его не остановить. Бывший обидчик Владимира Кличко уже дважды встретился с Деонтеем Уайлдером, отобрав у него 22 февраля пояс WBC. И летом уже ожидается третья встреча соперников. Хотя не меньший интерес вызывает противостояние Фьюри с чемпионом по трем другим версиям – Энтони Джошуа. Пока же Джошуа подтвердил дату боя с Пулевым.

После летних боев промоутер Эдди Хирн надеется взять ситуацию в свои руки и организовать "файты" своего подопечного, Джошуа, с Фьюри.

"Фьюри и Джошуа точно намерены провести два или три боя. Мы хотим скорее подписать контракт минимум на два поединка. Один хотим провести в конце этого года, а второй – летом 2021. Нужно сделать это как можно скорее".

В тренде
Украина держится на десятом месте таблицы коэффициентов УЕФА, а для "прыжка" нужен подвиг

Читайте о том, что капитан "Уотфорда" раскрыл секрет сенсационной победы над "Ливерпулем"

Правда, есть маленькое "но". Чтобы встреча двух британцев все еще была очень ожидаемой, им обоим нужно летом одержать победы.

Смотрите, как Фьюри и Уайлдер вели себя перед взвешиванием

Реклама

Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Эдди Хирн

Источник: Sky Sports

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Уайлдер – Фьюри: онлайн-трансляция чемпионского боя
Уайлдер – Фьюри: онлайн-трансляция чемпионского бояБокс
Уайлдер – Фьюри: когда начало и где смотреть второй бой супертяжеловесов
Уайлдер – Фьюри: когда начало и где смотреть второй бой супертяжеловесовБокс
Онлайн вечера бокса в Броварах: бои Дениса Беринчика и Макса Бурсака
Онлайн вечера бокса в Броварах: бои Дениса Беринчика и Макса БурсакаБокс
Тайсон Фьюри облизал Уайлдера, дважды отправил в нокдаун и спел песню: как прошел мегафайт в Лас-Вегасе
Тайсон Фьюри облизал Уайлдера, дважды отправил в нокдаун и спел песню: как прошел мегафайт в Лас-ВегасеБокс
"Уайлдер стал бы заикой, если бы не полотенце": чемпион мира разнес в пух и прах американца за бой с ФьюриБокс
Завалить монстра: полное видео боя-реванша Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри в Лас-Вегасе
Завалить монстра: полное видео боя-реванша Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри в Лас-ВегасеБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...