Одним не ограничатся: Фьюри и Джошуа собираются провести два или даже три боя

Пока что британским боксерам предстоит защищать свои титулы

В профессиональном боксе, похоже, появляется тенденция проводить по два-три боя между одними и теми же бойцами. Промоутеры все чаще игнорируют спортивный принцип и отдают предпочтение поединкам, которые принесут гораздо большую прибыль. На днях назвали дату третьего боя между Фьюри и Уайлдером.

И все чаще в этом фигурирует британец Тайсон Фьюри. "Цыганский король" почувствовал вкус больших денег, и теперь его не остановить. Бывший обидчик Владимира Кличко уже дважды встретился с Деонтеем Уайлдером, отобрав у него 22 февраля пояс WBC. И летом уже ожидается третья встреча соперников. Хотя не меньший интерес вызывает противостояние Фьюри с чемпионом по трем другим версиям – Энтони Джошуа. Пока же Джошуа подтвердил дату боя с Пулевым.

После летних боев промоутер Эдди Хирн надеется взять ситуацию в свои руки и организовать "файты" своего подопечного, Джошуа, с Фьюри.

"Фьюри и Джошуа точно намерены провести два или три боя. Мы хотим скорее подписать контракт минимум на два поединка. Один хотим провести в конце этого года, а второй – летом 2021. Нужно сделать это как можно скорее". В тренде Украина держится на десятом месте таблицы коэффициентов УЕФА, а для "прыжка" нужен подвиг

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Правда, есть маленькое "но". Чтобы встреча двух британцев все еще была очень ожидаемой, им обоим нужно летом одержать победы.

Смотрите, как Фьюри и Уайлдер вели себя перед взвешиванием

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Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters

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