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Одним ударом: младший брат Уайлдера нокаутирован в андеркарте боя против Ортиса

24 ноября, 05:57

Марселлос Уайлдер испортил настроение брату перед ответственным поединком

Младший брат непобедимого чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера Марселлос потерпел неожиданное поражение от Дастина Лонга в поединке андерката своего брата с кубинцем Луисом Ортисом. Уайлдер – Ортис трансляция боя уже доступна на нашем сайте.

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Уайлдер-младший спокойно контролировал ход поединка, но в четвертом раунде Лонг выбросил резкий хук левой и отправил соперника на канвас. Рефери не стал даже отсчитывать нокдаун, остановив поединок.

37-летний Лонг одержал лишь третью победу на профессиональном ринге. При этом это только восьмой поединок в профи – еще два завершились мировой, одну встречу он проиграл и один поединок был признан несостоявшимся. В рейтинге супертяжеловесов на сайте boxrec.com Лонг занимает 707-е место в мире.

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Марселлос Уайлдер в свои 30 лет провел на профессиональном ринге восемь боев – пять раз выиграл и дважды проиграл, еще один поединок признан несостоявшимся. В рейтинге супертяжеловесов boxrec.com Уайлдер-младший занимает 491-е место в мире. Смотрите лучшие нокауты андеркарте боя Уайлдер – Ортис:

Напомним, за главный бой вечера в Лас-Вегасе Уайлдер заработает в три раза больше, чем Ортис. А в сумме на кону поединка будут стоять почти 30 миллионов долларов. Гонорары боя Уайлдер – Ортис

Превью боя Деонтей Уайлдер – Луис Ортис:

Уайлдер Ортис анонс боя

Все подробности в спецтеме Второй бой Уайлдер - Ортис

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Источник: Сегодня|Спорт

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