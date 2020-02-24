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"Он не может добиться большего": отец Фьюри призывает сына уйти на "мажорной ноте"

24 февраля, 11:15

Джон Фьюри считает, что Тайсону лучше сейчас закончить карьеру

Джон Фьюри, отец Тайсона Фьюри, считает, что его сыну следует завершить карьеру после победы над Деонтеем Уайлдером. Накануне в Лас-Вегасе Фьюри техническим нокаутом победил не проигравшего до этого ни одного боя в карьере Уайлдера и стал первым в истории тяжеловесом, выигрывавшим все чемпионские пояса.

"Я хочу, чтобы мой сын завершил карьеру. Он всем все доказал. Это был тяжелый вызов для него. Он сделал достаточно. Я хочу, чтобы он ушел сейчас. Думаю, он и сам рассматривает такой вариант. Он не может добиться большего. Достаточно. Он отдал всего себя.

Честно говоря, я до сих пор пытаюсь ущипнуть себя, ведь та ситуация, в которой он был два года назад, тогда надежды практически не было. Он пал так низко, откатился так далеко назад, я не думал, что он когда-нибудь вернется", – сказал Джон Фьюри в эфире шоу Good Morning Britain.

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Тайсон Фьюри победил Уайлдера нокаутом и завоевал чемпионский пояс

Кстати, Энтони Джошуа, который планирует в июне защищать свои титулы с претендентом по линии IBF Кубратом Пулевым, через своего промоутера дал понять, что готов стать следующим соперником Тайсона Фьюри.

Также мы рассказывали, что журналистка Дженни Суше подала в суд на Кубрата Пулева за то, что тот поцеловал ее во время интервью после своей победы над Богданом Дину. Сам болгарин при этом заявлял, что они давно знакомы и девушка не должна обижаться

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Все подробности в спецтеме Реванш Уайлдер - Фьюри

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Источник: Сегодня|Спорт

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