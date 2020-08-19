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"Он убьет свое тело": Лопес раскрыл секрет будущей победы над Ломаченко

19 августа, 11:28

Олег Люлька Олег Люлька

Американец, не знающий поражений на профи-ринге, рассчитывает одолеть украинца за счет свежести

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес заявил, что победит обладателя титулов WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко благодаря своей свежести. Тогда как украинец, по мнению небитого американца, выйдет на ринг против него изнуренным, что обречет Василия на поражение. Напомним, объединительный бой Ломаченко – Лопес должен состояться 17 октября в США.

"Лома может думать, что побьет меня, а также считать, что сделает это легко, но, если посмотреть глубже, они надрывают свои задницы на тренировках. Это то, о чем мы с отцом говорим, – они перенапрягают свое тело. Я же никогда не парюсь насчет этого. Вон Ричард Комми – чемпион мира, он убил свое тело перед боем со мной. Мы знаем, что потом произошло (Лопес победил Комми нокаутом во втором раунде, – Ред.). Ломаченко убьет свое тело в этом лагере. Я уже знаю это. Посмотрим, что он скажет, когда мы окажемся с глазу на глаз на ринге", – заявил Теофимо Лопес в комментарии The Ring

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Лопес vs Ломаченко

Лопес vs Ломаченко / Фото: Boxing Scene

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Впрочем, пока что соперник Теофимо Лопеса особо не напрягается. Как мы писали накануне, Ломаченко выбрался на рыбалку с Усиком на лодке. По условиям пари, заключенного кумовьями, боксер с меньшим уловом должен был плыть до берега своим ходом.

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Добавим, что Теофимо Лопесу этим летом исполнилось 23 года. Василий Ломаченко старше американца на 9 лет.

Смотрите видео необычной тренировки Ломаченко

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

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бокс Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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