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Ломаченко и несокрушимый Лопес подписали контракт на бой года – официально

13 августа, 13:26

Олег Люлька Олег Люлька

Украинский "Хайтек" и американец, не знающий поражений на профи-ринге, схлестнутся в США 17 октября

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко и обладатель титула IBF Теофимо Лопес официально подписали контракт на бой. Как сообщает издание The Ring, сделка завершилась и боксеры поставили свои подписи под соглашением. Бой пройдет в США 17 октября, а транслировать его будет ESPN. Ранее мы сообщали, что поединок Ломаченко – Лопес сместили с 3 октября на две недели.

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Как мы писали ранее, изначально непобедимого Лопеса не устроил гонорар в 1,25 миллиона долларов за бой с украинцем, из-за чего поединок оказался на грани срыва. Однако затем Ломаченко согласился отщипнуть американцу 500 тысяч от своего вознаграждения в 3 млн, и Теофимо, судя по всему, такой расклад устроил.

Василий Ломаченко – Теофимо Лопес

Василий Ломаченко – Теофимо Лопес / Фото: Instagram

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Если бы Лопес из-за денег таки отказался драться с украинцем, оппонентом Ломаченко стал бы Феликс Вердехо – боец из Пуэрто-Рико по прозвищу "Алмаз", которого Василий победил по очкам на Олимпиаде-2012.

Смотрите, как Ломаченко выиграл свой предыдущий бой

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бокс Василий Ломаченко Теофимо Лопес Бой года
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