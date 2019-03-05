Пакьяо – Мейвезер: грядет объявление о реванше

Легенды мирового бокса готовятся снова тряхнуть стариной

Мейвезеру сейчас 42, Пакьяо - 40. Фото: Getty Images

Пакьяо – Мейвезер: грядет объявление о реванше //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e95/e29/5c7e95e29c690.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e95/e29/5c7e95e29c690.png 2019-03-05T17:38:13+02:00 Бокс Легенды мирового бокса готовятся снова тряхнуть стариной

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (61-7-2, 39 КО) заявил, что сейчас идут активные переговоры о его бое-реванше против экс-обладателя титулов чемпиона мира в пяти весах Флойда Мейвезера (50-0, 27 КО).

Как сообщает worldboxingnews, филиппинец сообщил, что официальное объявление о бое может быть сделано уже в конце следующей недели.

Первый бой Пакьяо и Мейвезера состоялся 2 мая 2015 года и закончился победой Мейвезера единогласным решением судей.

Прежде уже ходили слухи о возможном реванше, но сам Мейвезер их развеял.

Ранее сообщалось, что легенда бокса 42-летний Флойд Мейвезер проведет еще один бой в Японии. В июле непобежденный американец выйдет в ринг с бывшим японским боксером. Его имя пока неизвестно. И за трехраундовый бой Мейвезер получит 10 млн долларов.

Также сообщалось, что Мэнни Пакьяо в 40 лет оказался быстрее 29-летнего Эдриена Бронера. Поединок в Лас-Вегасе продлился 12 раундов и завершился победой филиппинца единогласным решением судей. Пакьяо нанес почти на 300 ударов больше, но соперник все равно считает, что его засудили.

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