Первая дуэль: Усик посмотрел в глаза своему будущему сопернику

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Украинский боксер Александр Усик провел первую дуэль взглядов против американского оппонента Чазза Уизерспуна. Их бой состоится 12 октября в Чикаго. Это будет дебютный поединок украинца в супертяжелом весе. Напомним, что Уизерспун в экстренном порядке заменил Тайрона Спонга, попавшегося на употреблении допинга. На нашем сайте можно смотреть Усик – Уизерспун в виде текстового онлайна.

Боксеры встретились на пресс-конференции. Первая встреча прошла без инцидентов. Спортсмены посмотрели друг другу в глаза, попозировали на камеры и разошлись. Сегодня позже боксеры пройдут традиционную процедуру взвешивания.

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Где смотреть бой Усик – Уизерспун

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Американский боксер по прозвищу "Джентльмен" имеет за спиной диплом фармацевта-маркетолога. Его самыми серьезными соперниками были Тони Томпсон, Крис Арреола и Сет Митчелл. Всем им Уизерспун проиграл нокаутом.

Также сообщалось, что 42-летний россиянин Александр Устинов согласился стать соперником Александра Усика, но промоутер украинца Александр Красюк опроверг эту информацию.

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