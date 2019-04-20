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Первая защита титула: Беринчик – Аракава. Когда бой и где смотреть

Сегодня, 12:25

Украинский боксер будет защищать свой титул интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе

Фото: K2 Promotions

В субботу, 20 апреля, в столичном Дворце спорта состоится бой между украинским боксером Денисом Беричником и японцем Нихито Аракавой. На кону будет пояс интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе, которым владеет украинец. Это будет первая защита титула для серебряного призера Олимпиады-2012.

Для Беринчика это будет 11-й бой на профессиональном ринге. Украине выиграл все свои предыдущие поединки, при этом семь из них – досрочно (70%). В предыдущем бою Беринчик техническим нокаутом победил соперника из Филиппин Росеки Кристобаля и завоевал пояс интернационального чемпиона по версии WBO.

37-летний Аракава занимает 87-е место в рейтинге Boxrec среди боксеров своей весовой категории. На его счету 32 победы на профессиональном ринге, две ничьих и шесть поражений. 45% своих боев Аракава выиграл нокаутом и на разу не проиграл досрочно.

В свое время он проигрывал хорошо знакомому украинским болельщикам бокса Хорхе Линаресу, который не так давно отправил в нокдаун Василия Ломаченко, но затем проиграл нашему чемпиону.

Накануне боя боксеры прошли традиционную процедуру взвешивания. Беринчик оказался легче своего соперника на 200 грамм.

Андеркарт боя Беринчик – Аракава:

  • Дмитрий Миторофанов (4-0-1) – Хорзе Вальехо (7-5-0)
  • Шамиль Галаев (10-0-1) – Амбросий Сутидзе (4-15-5)                
  • Джамал Усманов (4-0-0) – Ярослав Мануилов (1-0-0)
  • Юрий Вишняков (2-0-0) – Артем Айвазиди (12-14-1)
  • Константин Стадник (2-0-0) – соперник не известен                                  
  • Дмитрий Щербина (2-0-0) – Максим Онищенко (4-9-0)

Букмекеры о бое Беринчик – Аракава:

Букмекеры считают Беринчика безоговорочным фаворитом боя. Коэффициент на победу украинца – 1.03, на победу Аракавы – 13.0, а вероятность ничьей расценивается коэффициентом 31.0.

Где смотреть бой Беринчик – Аракава:

Бой Беринчик – Аракава будет показан в прямом эфире на канале "Интер". Прямая трансляция начнется в 22:25.

Кстати, на днях Денис Беринчик предложил своим подписчикам в Instagram угадать, в каком образе он выйдет на ринг в этот раз. Победителя ждет подарок от боксера.

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Тег бокс, Денис Беринчик

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Сегодня|Спорт

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