Первый соперник Усика в супертяжелом весе заработает меньше миллиона
Стал известен гонорар французского боксера за бой против украинца
38-летниц французский супертяжеловес камерунского происхождения Карлос Такам заработает за бой с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком 800 тысяч долларов, сообщает Sportarena. Это буде дебютный поединок украинца в -супертяжелом весе. Бой состоится 25 мая в американском Оксон-Хилле.
Как сообщалось ранее, Усик показал невероятную ловкость рук, жонглируя деньгами. Украинский боксер продемонстрировал трюк на глазах у олимпийского чемпиона, погоревшего на допинге.
По словам Кличко-старшего, "чтобы сохранить скорость и силу удара, Усик должен весить 105-107 кг, не больше". Между тем сам Александр Усик подчеркнул, что рабочий вес в бою будет 97 кг: "Если будет больше, то теоретически мы не сможем отбоксировать 12 раундов".
За плечами Такамы 42 боя в профи - 36 побед (в том числе, 28 – нокаутом), 1 ничья и 5 поражений. Такам проигрывал Джошуа и Поветкину, побеждат Томпсона и Гаши.
Также мы писали, что Усика поставили в очередь: Джошуа рассказал, когда хотел бы встретиться с украинцем. Лидер супертяжелого дивизиона назвал возможный поединок с Усиком грандиозным событием для мира бокса.
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