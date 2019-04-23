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Первый соперник Усика в супертяжелом весе заработает меньше миллиона

Сегодня, 15:16

Стал известен гонорар французского боксера за бой против украинца

Карлос Такам
Карлос Такам. Фото: Instagram

38-летниц французский супертяжеловес камерунского происхождения Карлос Такам заработает за бой с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком 800 тысяч долларов, сообщает Sportarena. Это буде дебютный поединок украинца в -супертяжелом весе. Бой состоится 25 мая в американском Оксон-Хилле.

Как сообщалось ранее, Усик показал невероятную ловкость рук, жонглируя деньгами. Украинский боксер продемонстрировал трюк на глазах у олимпийского чемпиона, погоревшего на допинге.

По словам Кличко-старшего, "чтобы сохранить скорость и силу удара, Усик должен весить 105-107 кг, не больше".  Между тем сам Александр Усик подчеркнул, что рабочий вес в бою будет 97 кг: "Если будет больше, то теоретически мы не сможем отбоксировать 12 раундов".

За плечами Такамы 42 боя в профи - 36 побед (в том числе, 28 – нокаутом), 1 ничья и 5 поражений. Такам проигрывал Джошуа и Поветкину, побеждат Томпсона и Гаши.

Также мы писали, что Усика поставили в очередь: Джошуа рассказал, когда хотел бы встретиться с украинцем. Лидер супертяжелого дивизиона назвал возможный поединок с Усиком грандиозным событием для мира бокса.


Бокс. Усик – Такам

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Тег бокс, Александр Усик, Карлос Такам

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Источники:

Сегодня|Спорт , SportArena

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