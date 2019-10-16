Первый в истории визит Макгрегора в Украину: чем скандальный ирландец займется в Киеве

Зажигательная вечеринка и случайные селфи - планы знаменитого бойца на время пребывания в украинской столице

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Уже 22 октября Украину посетит самый яркий боец Ultimate Fighting Championship. Конор Макгрегор прилетит в Киев по приглашению бренда Parimatch и сам визит, видимо, не единственный сюрприз, который нас ждет.

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Скандальный ирландец – яркий пример человека, который от и до "сделал себя сам". В юности он испытывал серьезные финансовые трудности и работал сантехником, сегодня же является одним из самых высокооплачиваемых бойцов и успешным бизнесменом.

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Его бренд виски за несколько дней обошел по количеству подписчиков в Instagram гигантов рынка элитного алкоголя. Но самую большую прибыль ему принесли, конечно же, бои в ринге и октагоне. За поединки с Мэйвезером и Нурмагомедовым Макгрегор заработал около 130 миллионов долларов. Эти бои стали одними из самых топовых шоу в истории спорта. И вряд ли бы вообще состоялись, если бы публика так не жаждала увидеть в деле Конора.

Конор Макгрегор / Фото: Instagram.com

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Конор Макгрегор

КОНОР В УКРАИНЕ. Это будет первый визит Конора в нашу страну. Как мы уже писали, Макгрегор должен посетить закрытую вечеринку со звездами спорта и музыкантами, которой организаторы уже присвоили статус "зажигательной".

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Кроме того, ожидается, что ирландскаий боец встретится с журналистами и, возможно, даже появится на улицах столицы. Каким-то счастливчикам явно повезет сделать яркие селфи с легендой. Однако, не исключено, что этим программа склонного к различным выходкам Макгрегора в Киеве не ограничится. Ждать осталось недолго.

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