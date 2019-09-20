По почкам и в голову: Усик со "стволом" показал, как будет избивать кикбоксера

Появилось видео тренировок украинца перед боем со Спонгом в Чикаго - Александр зажигает под Басту и Полякову

Александр Усик / Фото: Instagram

В сети появилось видео американских тренировок Александра Усика перед боем с голландцем Тайроном Спонгом, который состоится 12 октября в Чикаго. Усик, для которого этот поединок будет дебютным в супертяжах, готовится побеждать бывшего кикбоксера под песни Басты и Оли Поляковой.

Усик – тренировка с Лос-Анджелесе Видео: Instagram

На одном из появившихся в интернете видео Усик размашисто танцует под песню российского рэп-исполнителя Басты "Стволок за поясок", не забывая при этом весьма громко подпевать и демонстрировать публике свой виртуальный "стволок". Так выглядел релакс Усика в перерывах между нагрузками.

Усик – тренировка в Лос-Анджелесе Видео: Instagram

Тогда как другое видео, ставшее доступным в соцсетях, показывает уже саму тренировку Александра Усика. Под песню Оли Поляковой "Лед тронулся" украинский боксер избивает "грушу", особенно усердно отрабатывая серию боковых ударов левой – по почкам и в голову. По поводу увиденного подписчики Усика пишут в комментариях: "Молот", "Зверь!"

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Как мы писали ранее, букмекеры обнародовали печальные котировки на бой Усик – Спонг. Аналитики не видят ни малейшей интриги в предстоящем поединке, установив на победу Усика ничтожный коэффициент 1.01.

Усик vs Спонг / Фото: Twitter В тренде Онлайн матча "Вольфсбург" – "Александрия" – 3:1

Также мы рассказывали, что Ломаченко снова обставил Усика в главном рейтинге мирового бокса. Василий сохранил лидерство в списке лучших боксеров планеты даже без нокаута в поединке с Кэмпбеллом.

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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