"Погнали, чемпион": Мейвезер вновь хочет встретиться с Макгрегором на ринге

Макгрегор - Мейвезер / Фото: Twitter

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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер объявил о матче-реванше против бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора. Видео невероятно быстрого нокаута от Макгрегора в бою против Серроне можно посмотреть на нашем сайте.

"Погнали, чемпион", – заявил Мэйвезер.

Напомним, что поединок по правилам бокса прошел в Лас-Вегасе26 августа 2017 года. Лучший боксер мира Флойд Мейвезер легко справился с чемпионом UFC Конором Макгрегором.

Смотрите видео боя Мейвезер – Макгрегор:

Интересно, что гонорар Флойда Мейвезера составил 100 миллионов долларов, Конор Макгрегор заработал 30 миллионов. Именно такие суммы получили спортсмены без учета выплат процентов от продажи трансляции, билетов, рекламы и спонсорских денег.

Кстати, стало известно, сколько получал за один удар самый высокооплачиваемый спортсмен мира. Американский боксер Флойд Мейвезер за свой каждый успешный удар, нанесенный в период с 2010 по 2019 год, получал почти сумасшедшие деньги.

Ранее бойцы UFC и боксеры прокомментировали бой Макгрегора и Серроне. Многие бойцы разошлись во мнениях относительно этого поединка.

Смотрите взвешивание Конора Макгрегора и Дональда Серроне:

Видео: Reuters

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