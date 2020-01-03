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Стало известно, сколько получал за один удар самый высокооплачиваемый спортсмен мира

3 января, 10:15

Американский журналист подсчитал цену успешных попаданий Мейвезера

Флойд Мейвезер

Флойд Мейвезер / Фото: AFP

Журналист Дэн Каноббио подсчитал, сколько зарабатывал непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер за свой каждый успешный удар, нанесенный в период с 2010 по 2019 год. Ранее мы сообщали, что Мейвезер сделал себе два шикарных подарка на Рождество.

Forbes подсчитали, что общий заработок 42-летнего Мейвезера за девять лет в ринге составил 915 млн долларов. За этот период самый высокооплачиваемый спортсмен десятилетия провел 10 поединков, нанеся в них 4270 ударов, из которых 1833 удара достигли цели. Таким образом, каждый точный удар приносил "Мани" 499 181 доллар и 67 центов. Соперниками Мейвезера в этих поединках были Шейн Мосли, Виктор Ортис, Мигель Котто, Роберт Герреро, Сауль Альварес, дважды Маркос Майдана, Мэнни Пакьяо, Андре Берто и звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор, за бой с которым Флойд получил больше всего.

Флойд Мейвезер и его пачки с деньгами

Флойд Мейвезер и его пачки с деньгами / Фото: Instagram

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Ранее мы писали, что названы имена бойцов, с которыми Мейвезер сразится в 2020 году. Легендарного американского ветерана ждут поединки против обидчика Макгрегора и старичка Мэнни Пакьяо.

Смотрите, что говорила Алина Шатерникова о возвращении Мейвезера

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деньги боксер заработки Флойд Мейвезер

Источник: Чемпионат

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