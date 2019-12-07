Похититель трупов – чист: с британца, который обещает выследить Усика, сняли все обвинения

В антидопинговом агентстве решили, что скандальный Диллиан Уайт не употреблял ничего противозаконного

Диллиан Уайт и Александр Усик. Фото Talksport

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Британское антидопинговое агентство UKAD сняло все обвинения со скандального британского боксера с ямайскими корнями Диллиана Уайта, который в субботу, 7 декабря, дерется в Саудовской Аравии против поляка Мариуша Ваха в андеркарде реванша Энтони Джошуа – Энди Руиса. Бой Руис Джошуа смотреть онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

Анонс боя Джошуа – Руис 7 декабря

"Тщательно изучив фактические и научные доказательства, представленные Уайтом, UKAD убедился, что присутствие очень низких количеств метаболитов в его образце от 20 июня 2019 года не было вызвано какой-либо ошибкой, халатностью или проступком боксера, и не могли повлиять на его поединок с Ривасом 20 июля 2019 года", – заявили в Британском антидопинговом агентство

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Диллиан Уайт / Фото: Reuters

Диллиан Уайт уже прокомментировал решение UKAD: "Тем, кто верил в меня: я вас не забуду. Тем, кто не верил – я вас не прощу, и я знаю, кто вы", – написал Уайт в Twitter

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Отметим, что если бы не эта допинг-история, бывший чемпион Европы по кикбоксингу Диллиан Уайт по прозвищу Похититель трупов уже к данному моменту мог сразиться в ринге с Александром Усиком. Впрочем, не стоит исключать их поединок в ближайшем будущем. Тем более что британец уже подогрел к нему интерес.

"Супертяжелый вес – это совсем другое дело. Во время боя я не буду держаться от Усика в сторонке. Я выслежу его и буду бить по всему телу. На нем живого места не останется. Как только я буду видеть возможным нанести по нему удар – я буду бить!" – угрожал ранее Александру Усику Диллиан Уайт.

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Все подробности в спецтеме Столкновение в дюнах

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