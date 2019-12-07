Усик был в шоке: как толстяк Руис избивал Джошуа в летнем поединке гигантов хэвивейта

Перед реваншем в Саудовской Аравии вспоминаем предыдущую драку Джошуа - Руис: все ракурсы битвы в Нью-Йорке

Считанные часы остаются до реванша Джошуа – Руис, который состоится вечером в субботу, 7 декабря, в Саудовской Аравии. Смотреть бой Джошуа Руис онлайн можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте. Аналитики отдают предпочтение британцу. Но, напомним, еще большим фаворитом он был 1 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, что не спасло тогда Энтони от сокрушительного фиаско.

Вспомним же, как именно проиграл Энтони Джошуа толстяку Энди Руису 1 июня.

Полное видео первого боя Джошуа – Руис

Поединок в Нью-Йорке продлился до седьмого раунда. В третьем раунде Джошуа, ударом левой точно в челюсть соперника, отправил его на канвас и, похоже, посчитал, что ему ничего не угрожает и он добьет соперника. Как результат, еще до конца этой трехминутки сам англичанин дважды оказался на настиле.

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Джошуа – Руис. Британец едва не вылетает с ринга

Следующие раунды были более спокойными, но в седьмом толстяк Руис вновь взорвался (интересно, что делал он это после атак соперника) и снова дважды уронил Джошуа. Последний нокдаун и стал для подопечного промоутера Эдди Хирна фатальным – рефери не услышал от него внятного ответа, готов ли тот продолжать, и остановил поединок.

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В итоге, Джошуа с треском проиграл тот бой 1 июня, хотя до поединка букмекеры практически не сомневались в его победе, расценивая ее вероятность в 90 процентов. Это была сенсация 21-го века в мировом боксе! Британец, в свое время отправивший на пенсию Владимира Кличко, уступил американскому мексиканцу Энди Руису чемпионские пояса по версиям WBO, WBA, IBF и IBO.

Статистика ударов летнего боя Джошуа – Руис

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И еще один ракурс июньского боя Джошуа – Руис

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Как рассказали нам в одной из букмекерских контор, ставки на предстоящий бой Джошуа – Руис 7 декабря распределились так: 65 процентов на Джошуа, несмотря на поражение в первом поединке, и 35 процентов на Руиса. Британец – фаворит реванша, но уже не настолько явный, как это было перед летним боем.

Все подробности в спецтеме Столкновение в дюнах

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