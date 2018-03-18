Полное видео чемпионского боя Гвоздик – Амар

Украинский боксер Александр Гвоздик ста "временным" чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе. В ночь с субботы на воскресенье украинец победил француза Мехди Амара.

По окончании 12 раундов все судьи отдали предпочтение украинцу – 116:112, 117:111 и 118:110. Представляем вашему вниманию полную запись боя.

"Временный" титул дает право Гвоздику в ближайшее время сразиться с полоноценным чемпионом мира по этой версии. Напомним, что этот пояс между собой разыграют Адонис Стивенсон и Баду Джек. Эта встреча состоится 19 мая в Монреале.

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Напомним, первый номер рейтинга WBC, обязательный претендент на чемпионский пояс колумбиец Элейдер Альварес отказался от поединка против Гвоздика.

В августе 2017 года Гвоздик одержал уверенную победу в бою с американцем Крейгом Бейкером, победив его техническим нокаутом в шестом раунде. Это была четырнадцатая победа 30-летнего украинского боксера.

Добавим, что промоутер Гвоздика просил сделать его официальным претендентом на пояс WBO Сергея Ковалева. "Крашер" из России завоевал титул в поединке против другого украинца Вячеслава Шабранского.