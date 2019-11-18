После нокдауна от Головкина украинский Техник собирался воевать, а теперь ждет мегабой с Канело

Деревянченко признался, что за поединок с GGG заработал больше, чем за всю карьеру до него

Сергей Деревянченко / Фото: Instagram

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Бывший претендент на пояс чемпиона мира в среднем весе украинец Сергей Деревянченко рассказал, что за поединок с Геннадием Головкиным заработал больше, чем за всю карьеру до него – более пяти миллионов долларов. Ранее мы писали, что с залитым кровью лицом украинец Деревянченко выиграл половину раундов у легендарного Головкина.

"Хорошая работа моего менеджмента, команды, которые сумели организовать бой, – рассказал Сергей в интервью VideoBoxing. – И этот поединок оказался выгоднее, чем мы изначально говорили про бой с Альваресом".

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Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин / Фото: Reuters

Также Деревянченко, который в обоих своих титульных поединках побывал в нокдауне уже в первом раунде, оценил какой из них был более неприятен:

"Обиднее, наверное, было с Джейкобсом. Тогда нокдаун был более неприятный. Я, вроде бы, все контролировал, конец первого раунда и здесь раз – нокдаун. Уже все, как бы. Я чуть-чуть морально сдал, подумал: "Блин, уже в нокдауне побывал". Я где-то бездумно бросался, чтобы отыграть его. А когда с Головным дрался, то об этом не думал. Если нокдаун, то нужно вставать, и думаю: "Сейчас будем воевать". Подумал, что ничего страшного, еще 11 раундов впереди".

Теперь украинский Техник нацеливается на чемпиона мира в четырех категориях Сауля Альвареса или чемпиона WBC:

"7 декабря в Бруклине будет боксировать чемпион WBC Чарло. Я поеду на этот бой и там буду разговаривать о будущем. Моя команда хочет договориться в 2020 году о поединке с Альваресом. Если это произойдет, то, наверное, в сентябре. Канело будет отдыхать, а я проведу какой-то бой. Если будет понимание, что мы можем встретиться, то я вернусь в ринг где-то в мае и буду ждать, пока они договорятся о бое с Альваресом. Если нет, то, не знаю, может с Чарло будут переговоры вести. Чарло – это хороший соперник, сильный".

Мы уже сообщали, чтов конце 2020 года Деревянченко получит большой бой и громкого соперника.

Смотрите также тренировку Сергея Деревянченко

Тренировка Деревянченко Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Все о бое Деревянченко

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