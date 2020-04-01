После скандала со Сталиным Усик решил станцевать со штангой под "Руки Вверх"

Во время подготовки к бою, у которого нет даты, боксер совмещает три занятия в одном - поет, танцует и качается

Пока пользователи соцсетей обсуждают скандальное фото Усика с граффити в честь Сталина, сам боксер в тренажерном зале решил дать волю своим вокально-танцевальным задаткам. Подняв штангу, Александр принялся подпевать звучавшей в это время в зале песне группы "Руки Вверх" – "Ты назови его, как меня", выполняя еще при этом танцевальные движения тазом.

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Напомним, накануне сообщество в Facebook "Баба і кіт" опубликовало фото Александра Усика, судя по всему, времен его выступления за "Украинских Атаманов", на котором тот вместе с друзьями позирует на фоне надписи "Viva Stalin", а также изображения серпа и молота на стене. По выражению лица боксера и его жестам, можно понять, что он одобряет это граффити. Публикация этого фото собрала множество комментариев в сети, подавляющее большинство которых резко негативные по отношению к Усику.

Ранее мы рассказывали, что Александр Усик пострадал от ситуации с коронавирусом: бой Усик – Чисора не состоится 23 мая. Пока что поединок перенесен на неопределенный срок.

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Видео: Instagram

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