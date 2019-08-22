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"После удара Макгрегора голова болела неделю": старик рассказал о нападении Конора из-за виски

22 августа, 20:36

Пожилой британец дал первый комментарий после того, как получил по голове от скандального бойца

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор

Пожилой мужчина, пострадавший после нападения Конора Макгрегора в одном из пабов Дублина, дал первый комментарий после публикации видеозаписи инцидента в интернете. По словам пострадавшего, Макгрегор является богатым хулиганом.

"Он ударил меня по голове. После этого моя голова болела неделю. Но не было никакой угрозы для жизни или что-то в этом духе. Мне не нравится этот парень. Думаю, его репутация пострадает от этого инцидента. Он просто хулиган. Хулиган, у которого есть деньги", – приводит слова пострадавшего The Sun.

Напомним, на днях экс-чемпион UFC в двух весовых категориях решил угостить всех посетителей заведения собственным виски. Когда мужчина в возрасте, сидевший за стойкой, отказался пить, Макгрегор ударил его сзади. Другие посетители бара сумели оттащить спортсмена в сторону. Тогда как пострадавший обратился в полицию, и теперь Конора Макгрегора ждет суд.

Отметим, что ранее была обнародована фраза, за которую Макгрегор подло ударил в пабе старика. Издание The Irish Mirror сообщило, что Макгрегор напал на мужчину за то, что тот оскорбил его виски. "Макгрегор предложил мужчине виски, но он ответил: "Мне не нужно твое пойло". Макгрегор разозлился и замахнулся на него", – поведал источник.

Между тем скандал с избиением Конором старика набирает обороты. Ранее стало известно, что паб в США избавился от виски Макгрегора, избивающего людей за отказ выпить с ним.

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UFC виски Конор Макгрегор

Источник: The Sun

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