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Вынул свой глаз – и вставил обратно: шокирующее видео с чемпионом UFC

4 октября, 10:23

Майкл Биспинг, не так давно завершивший бойцовскую карьеру, взбудоражил публику в прямом эфире

Майкл Биспинг

Майкл Биспинг / Фото: Facebook

Единственный в истории Великобритании победитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майкл Биспинг, завершивший карьеру в 2018 году, решил напомнить о себе шокирующим образом. Во время прямого эфира 40-летний боец смешанного стиля по прозвищу Граф вынул свой правый искусственный глаз после того, как его спросили о том, почему он на публике постоянно носит затемненные очки.

Ведущий, который брал интервью у Биспинга, в ответ на увиденное выругался нецензурной лексикой и долго кричал. А как вам произошедшее?

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Стоит сказать, что под протезом у Биспинга скрывается свой глаз, которым он ничего не видит. Проблемы с глазом у Майкла возникли в 2013 году после поединка с бразильцем Витором Белфортом, который британец проиграл техническим нокаутом. Тем не менее даже с одним видящим глазом Биспинг провел 11 последних боев в карьере, в рамках которых отобрал чемпионский титул у Люка Рокхолда.

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Отметим, что после завершения спортивной карьеры Майкл Биспинг активно снимается в кино.

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Как мы писали ранее, Емельяненко железом пустил кровь Кокляеву в ресторане: появилось видео. Скандальный российский самбист перед боем со стронгменом проверил на прочность его лицо вне ринга.

Также сообщалось, что Макгрегора обставила убийственная нокаутерша: обнародован новый рейтинг лучших бойцов мира. С одиннадцатого места скандального ирландца потеснила Валентина Шевченко. Королем UFC остается Джон Джонс.

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UFC боец Майкл Биспинг

Источник: Сегодня|Спорт

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