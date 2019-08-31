Последняя жертва Ломаченко: "По очкам – без шансов. Васю можно победить только нокаутом!"

Энтони Кролла / Фото: AFP

Экс-чемпион мира в легком весе Энтони Кролла, которого Василий Ломаченко нокаутировал в апреле, дал парочку советов своему соотечественнику Люку Кэмпбеллу перед сегодняшним поединком с украинцем. Смотрите бой Ломаченко – Кролла в онлайн трансляции на нашем сайте.

"Кэмпбеллу надо использовать преимущество в росте и размахе рук, – заявил Энтони Кролла. – Ему следует боксировать на дистанции. Люку лучше наносить удары в область груди Ломаченко. По Василию очень сложно попасть. Но Кэмпбелл - хорошо обученный боец, ему стоит попытаться навязать любительский тип бокса".

Смотрите, как Ломаченко нокаутировал Кроллу в апреле

"Сложно представить поражение Ломаченко по очкам, – добавил Энтони Кролла. – Если он проиграет, то только вследствие пропущенного удара. И Люк бьет сильнее, чем кажется. Кэмпбеллу надо использовать заднюю руку и правильно настроиться психологически. Однако, если он будут заряжен на нокаут, то это оголит его тылы".

Смотрите видео тренировки Кэмпбелла перед боем с Ломаченко

Люк Кэмпбелл. Тренировка перед боем с Ломаченко Видео: Instagram

Как мы писали ранее, Ломаченко перед боем с Кэмпбеллом назвал себя лучшим боксером мира – вне зависимости от весовой категории. При этом своему другу Александру Усику чемпион-легковес не нашел места в тройке лучших.

Также сообщалось, что накануне лондонского поединка Ломаченко прошел краткий курс английского сленга. Украинский боксер запнулся на фразе: "У меня пересохло в горле".

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