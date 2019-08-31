Перед боем с Кэмпбеллом Ломаченко учился "плеваться перьями": появилось видео

Украинский боксер прошел краткий курс английского сленга. Вася запнулся на фразе: "У меня пересохло в горле"

Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл / Фото: Reuters

Перед боем с Люком Кэмпбеллом, который состоится вечером 31 августа в Лондоне на арене "О2", Василия Ломаченко попытались научить новым фразам на английском языке. За это дело взялся известный британский журналист Адам Каттеролл, который, находясь в одной машине с Васей, принялся погружать украинца в премудрости английского сленга. Кстати, онлайн Ломаченко – Кэмпбелл смотрите в трансляциина нашем сайте

Василий Ломаченко – урок английского Видео: Instagram

Когда речь зашла о том, как на английском сленге сказать "Отличная погода!", или "У меня все отлично!", Ломаченко выглядел очень уверенно, словно разговаривает на инглише с пеленок. Вася даже пошутил на английском, что привез солнечную погоду в Лондон из родной Одессы.

Тем не менее британскому собеседнику все-таки удалось поставить Василия в тупик, когда он попросил украинца повторить фразу: "У меня пересохло в горле". С первой попытки у нашего боксера это удалось, но на второй он немного запнулся.

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Василий Ломаченко – урок английского Видео: Instagram

Фраза и вправду звучит сложно: "I'm spitting feathers" ("У меня пересохло в горле") – дословно переводится как "Я плююсь перьями". Что ж, посмотрим теперь, кто и чем будет плеваться в ринге во время боя Ломаченко – Кэмпбелл.

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Как мы писали ранее, эксперты дают 87 процентов на успех Ломаченко в бою с Кэмпбеллом. Коэффициент на победу украинского боксера равен всего 1.06! Ставку на победу Кэмпбелла можно сделать с котировкой 9.25, а на ничью – 26. Также букмекеры прогнозируют, что бой завершится досрочно около восьмого раунда.

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Также сообщалось, что Ломаченко готовят Монстра из Японии:промоутер рассекретил планы Василия после боя с Кэмпбеллом. По словам Боба Арума, до конца нынешнего года украинский Хайтек проведет еще один поединок.

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