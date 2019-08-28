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Поветкин – Фьюри: во сколько начало и где смотреть бой

28 августа, 21:05

Бой супертяжей за пояс WBA International пройдет 31 августа в Лондоне

Фьюри vs Поветкин

Фьюри vs Поветкин

В субботу, 31 августа, в Лондоне пройдет вечер бокса, в рамках которого состоится интереснейший поединок. Бывший регулярный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин встретится с Хью Фьюри – двоюродным братом экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри. На кону будет титул WBA International.

Александру Поветкину 2 сентября исполнится 40 лет. В прошлом он чемпион мира и Европы среди любителей, победитель Олимпийских игр. Дважды дрался за полноценные чемпионские титулы в супертяжах и оба раза проиграл – Владимиру Кличко в 2013-м году и Энтони Джошуа в 2018-м. На профессиональном ринге провел 36 боев – 34 победы (24 нокаутом) и 2 поражения (1 нокаутом).

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У Хьюи Фьюри скоро день рождения. 18 сентября ему исполнится 25 лет. На профессиональном ринге он провел 25 боев – 23 победы (13 нокаутом) и 2 поражения. В 2017 году Фьюри дрался за чемпионский пояс WBO, но уступил по очкам Джозефу Паркеру.

Бой Поветкин – Фьюри состоится в андеркарте поединка Ломаченко – Кэмпбелл. Ориентировочное начало боя в 23:00 по киевскому времени. Прямая трансляция на телеканалах "Интер" и "Матч ТВ".

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Источник: Сегодня|Спорт

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